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Real Madrid'de Arda Güler kiralık gidebilir

Real Madrid’de süre bulamayan Arda Güler’in sezon sonunda kiralık gönderilmesi gündemde. Güler'in talipleri arasında Tottenham ve Bayer Leverkusen var.

Real Madrid'de Arda Güler kiralık gidebilir

Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarafından savunma yönünü geliştirmesi istenen ’in, İtalyan hocanın gözüne girememesi durumunda sezon sonunda başka bir takıma kiralanması gündemde.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Sezon sonunda Arda'nın kiralanması yönünde karar çıkarsa milli futbolcunun önünde iki opsiyonu olabilir.

2 TALİP VAR

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur ve Bundeliga’da an itibarıyla lider konumda bulunan Bayer Leverkusen, Arda'ya yakın markaj yapan kulüpler olarak ön plana çıkıyor.

DIAZ ÖRNEĞİ

Real Madrid, Brahim Diaz’a da benzer bir formül uygulamış, 2 kez üst üste Milan’a kiralamış ve futbolcunun gösterdiği gelişim sonrası takıma dönerek şans bulmuştu.

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