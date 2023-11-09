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Real Sociedad ve Benfica taraftarları birbirine girdi: 3 gözaltı

Real Sociedad ve Benfica taraftarları arasında maç öncesinde sokak kavgası çıktı. 3 taraftarın gözaltına alındığı açıklandı.

Real Sociedad ve Benfica taraftarları birbirine girdi: 3 gözaltı

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UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda bu akşam oynanan Real Sociedad-Benfica maçı öncesinde iki takımın taraftarları arasında sokak kavgası çıktı.

İspanya'nın kuzeyindeki San Sebastian kentindeki karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları şehir merkezinde karşı karşıya geldi.

Birbirlerine taş ve meşale atan, yumruklaşan Real Sociedad ve Benfica taraftarlarının kavgasından dolayı çevredeki bazı restoranlar ve dükkanlar da zarar gördü.

Polisin müdahale ettiği olaylarda en az 3 taraftarın gözaltına alındığı bildirildi.

Real Sociedad ve Benfica taraftarları birbirine girdi: 3 gözaltı - 1
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