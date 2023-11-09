Süper Lig'de 12. hafta mücadelesi yaşanacak: Maçların programı

Türkiye Futbol Federasyon'undan yapılan açıklamaya göre 12.hafta Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor maçlarıyla başlayacak.



12. haftanın programı şöyle:



Yarın:

20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)

20.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor (Eryaman)

11 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-EMS Yapı Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)



12 Kasım Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)

16.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)

16.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor (Çaykur Didi)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

