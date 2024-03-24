NTV.COM.TR’ye geri dön

Rıza Çalımbay'dan Azerbaycan iddialarına yanıt

Azerbaycan Milli Takımı ile adı anılan Rıza Çalımbay iddialara açıklık getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, "Azerbaycan'a beni önermişler ben de görüşürüz dedim. Orada federasyon seçimleri olacak. Bu sebeple henüz görüşme gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı. NTV Spor'a konuşan Çalımbay aldığı en ciddi teklifi de açıkladı.

Rıza Çalımbay'dan Azerbaycan iddialarına yanıt

'taki görevinden ayrılan 'ın Azerbaycan Milli Takımı'yla görüştüğü iddia ediliyordu.

NTV Spor'a konuşan Çalımbay, Azerbaycan ile henüz resmi temas kurmadıklarını açıkladı.

Çalımbay'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"HENÜZ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEDİ"

"Azerbaycan'a beni önermişler ben de görüşürüz dedim. Orada federasyon seçimleri olacak. Bu sebeple henüz görüşme gerçekleşmedi"

"SÜPER LİG'DEN DE TEKLİFLER VAR"

Süper Lig'den de teklifler aldığını aktaran Çalımbay, "Süper Lig'den de teklifler vardı ancak annemin ve kardeşimin rahatsızlıklarından doları dönüş yapamadım" sözlerini sarf etti.

EN CİDDİ TEKLİF

Ayrıca Rıza Çalımbay, en ciddi teklifi İran'ın Persepolis FC takımından aldığını ve bu teklifi reddettiğini açıkladı.

Son olarak Beşiktaş'ta görev alan Rıza Çalımbay, 2021-22 sezonunda Sivasspor ile Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;