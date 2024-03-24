Rıza Çalımbay'dan Azerbaycan iddialarına yanıt

Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Rıza Çalımbay'ın Azerbaycan Milli Takımı'yla görüştüğü iddia ediliyordu.

NTV Spor'a konuşan Çalımbay, Azerbaycan ile henüz resmi temas kurmadıklarını açıkladı.

Çalımbay'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"HENÜZ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEDİ"

"Azerbaycan'a beni önermişler ben de görüşürüz dedim. Orada federasyon seçimleri olacak. Bu sebeple henüz görüşme gerçekleşmedi"

"SÜPER LİG'DEN DE TEKLİFLER VAR"



Süper Lig'den de teklifler aldığını aktaran Çalımbay, "Süper Lig'den de teklifler vardı ancak annemin ve kardeşimin rahatsızlıklarından doları dönüş yapamadım" sözlerini sarf etti.



EN CİDDİ TEKLİF

Ayrıca Rıza Çalımbay, en ciddi teklifi İran'ın Persepolis FC takımından aldığını ve bu teklifi reddettiğini açıkladı.

Son olarak Beşiktaş'ta görev alan Rıza Çalımbay, 2021-22 sezonunda Sivasspor ile Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmıştı.