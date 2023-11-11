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Rıza Çalımbay'ın sözleşmesine özel madde

Beşiktaş'ta kongreye kadar teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde özel bir madde yer aldığı iddia edildi.

Rıza Çalımbay'ın sözleşmesine özel madde

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Burak Yılmaz'ın istifasının ardından ile kısa bir görüşme yapan Beşiktaş yönetimi, tecrübeli teknik adamdan 3 Aralık’ta yapılacak seçimli genel kurula kadar göreve gelmesini talep etti.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş’ın kendisi için her şeyden önemli olduğunu ifade eden Çalımbay, bu görevi koşulsuz kabul etti.

Bu hafta sonu oynanacak Başakşehir karşılaşmasında Beşiktaş’ın başında ilk karşılaşmasına çıkacak olan Çalımbay, milli maçlar için verilen arada takımı ayağa kaldırmak için çaba gösterecek.

Çalımbay, milli aranın ardından ligde Samsunspor ve Ankaragücü, Konferans Ligi’nde ise Club Brugge müsabakalarında takımın başında olacak.

YENİ YÖNETİM KARAR VERECEK

Mukavelesine özel madde konulan başarılı çalıştırıcı, yeni başkan ve yönetimin gelmesiyle bir kez daha görüşecek ve “Kal” denmesi durumunda görevine devam edecek.

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