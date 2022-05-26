Roma'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu İtalyan basınında yankı buldu

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UEFA Konferans Ligi finalinde İtalya temsilcisi Hollanda ekibi Feyenoord'u 1-0 yendi.

Kulüpler bazında Avrupa'nın üç numaralı turnuvası özelliği taşıyan ve UEFA'nın bu yıl ilk kez düzenlediği organizasyonda Roma, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanan final maçında Hollanda'nın Feyenoord takımını 1-0 yenerek mutlu sona ulaşması, başkent temsilcisinin bu başarının İtalyan basınının manşetlerinde yer almasını sağladı.



Corriere dello Sport gazetesi "Cennette" başlığı ile Roma'nın zaferini duyururken, Nicolo Zaniolo'nun attığı golünün finaldeki kazananı belirlediğini ve böylece sarı-kırmızılıların 12 yıl sonra İtalya'ya Avrupa kupası getirdiğini kaydetti.



Gazete, Roma'nın hem acı çekerek hem de cesaretle bu zafere eriştiğini yazdı.



Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu zaferde teknik ve taktik açıdan bir "başyapıt" ortaya koyduğu belirtilen haberde, Portekizli çalıştırıcının Roma'da kalıp devam etmek istediğine dikkat çekildi.



Bu arada Roma’nın Portekizli kalecisi Rui Patricio’nun kurtarışlarıyla ve İngiliz stoper Chris Smalling'in de savunmada duvar örmesiyle İtalyan ekibin, rakibine geçit vermediği aktarıldı.



Haberde ayrıca Roma’daki Olimpiyat Stadı'na kurulan dev ekranlarda maçı izleyen 50 bin sarı-kırmızılı taraftarın, takımlarına 700 kilometre öteden destek verdiğini kaydedildi.

"SMALLING SAVUNMA BAKANI GİBİYDİ"

La Gazzetta dello Sport da "Teşekkürler Roma" manşetini atarken, sarı-kırmızılı takımın ilk kez düzenlenen turnuvanın ilk şampiyonu olarak tarihe geçtiğini yazdı.



Gazete, Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun, 2010’da Inter ile kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferinden 12 yıl sonra bu kez Roma ile İtalya’ya bir Avrupa kupası getirdiğini belirtti.



Roma ve Mourinho'ya İtalya'ya gelen bu Avrupa kupası için teşekkür edilirken, İtalya'ya gelen son iki Avrupa kupasında Portekizli’nin imzası olduğuna dikkat çekildi.



Nicolo Zaniolo'nun golüyle öne geçen Roma'nın daha sonra savunmada kalesine duvar ördüğü ve ikinci yarının başındaki Feyenoord ataklarına karşı iyi direndiği ifade edildi.



Gazete, Roma formasıyla savunmada gösterdiği performans nedeniyle "8"le en yüksek notu "Savunma Bakanı" olarak tanımladığı İngiliz oyuncu Chris Smalling'e verdi.



La Gazzetta dello Sport, Jose Mourinho'ya da 8 puan verirken, Portekizli çalıştırıcının 5’inci Avrupa kupasını alarak “eşsiz” bir işe imza attığını yazdı.



Haberde Mourinho'nun Roma'da kalıp devam etme isteğine de yer verildi.

"MOURINHO, ROMA'NIN KRALI"

Tuttosport gazetesi de "Mourinho, Roma'nın Kralı" sürmanşetiyle Roma’nın Avrupa Konferans Ligi'ndeki zaferini okuyucularına aktardı.



Gazete, Mourinho'nun Roma'yı Avrupa kupasıyla taçlandırdığını ve Portekizli çalıştırıcının 5. Avrupa kupasını kazandığına dikkati çekti.



Corriere della Sera "Mourinho'nun Roması'ndan Avrupa Zaferi", Il Messaggero ise haberinde "Roma: Sihirli bir kupa" manşetleriyle Roma'nın kupa sevincine yer verdi.

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