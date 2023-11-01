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Ronaldo'dan 'Bu hakemi değiştirin' hareketi

Arabistan Kral Kupası'ndaki Al-Nassr-Al-Ettifaq maçına Cristiano Ronaldo'nun hareketleri damga vurdu. Ronaldo, kenara dönerek hakemi gösterdi ve değişiklik işareti yaptı.

Ronaldo'dan 'Bu hakemi değiştirin' hareketi

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Al-Nassr, Arabistan Kral Kupası son 16 turu karşılaşmasında Al-Ettifaq'ı 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmaya 'nun maçın hakemine gösterdiği tepki damga vurdu.

Ronaldo, 45. dakikada Anderson Talisca'nın attığı golün iptal edilmesi sebebiyle kenara dönerek hakemi gösterdi ve değişiklik işareti yaptı.

Portekizli süperstarın bu hareketi, dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

MESSI TEZAHÜRATLARI

Öte yandan maçın son anlarında rakip takım tribünleri Lionel Messi lehine tezahüratlar yaptı. Ronaldo bu tezahüratlara kulağını tıkayarak karşılık verdi.

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