Trabzonspor'da Bakasetas ve Trezeguet Fenerbahçe maçında yok

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'a sakatlığı bulunan oyuncuların sıkıntısı yaşanıyor.



Vavacars Fatih Karagümrük maçı öncesi ısınırken sakatlanan Trezeguet'nin ayak bileğinde sıvı ve ödem tespit edildiği açıklandı. Mısırlı yıldızın en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



BAKASETAS MİLLİ MAÇTA SAKATLANDI



Bordo-mavilileri üzen bir diğer haber ise Bakasetas'tan geldi. Milli maçta sakatlanan Yunan orta sahanın Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.



Futbolcunun ve sağlık ekibinin kararına göre Bakasetas'ın iğne tedavisiyle sahaya çıkma ihtimali de bulunuyor. Ancak teknik ekip oyuncuyu riske etmek istemiyor.

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