Rosier, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim'de Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş, Valentin Rosier'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde sporcumuz Valentin Rosier’in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup 30 Ekim tarihinde Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynayacağımız Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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