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Ryan Kent transferinde Fenerbahçe'ye beklenmedik rakip

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan İskoç ekibinden Rangers'ın İngiliz yıldızı Ryan Kent'e yeni bir talibin çıktığı iddia edildi. İskoçya'nın The Scotsman gazetesinin haberine göre, Kent için Belçika temsilcisi Club Brugge da devreye girdi.

Ryan Kent transferinde Fenerbahçe'ye beklenmedik rakip

ile anılan Rangers'ın İngiliz yıldızı Ryan Kent için Belçika temsilcisi Club Brugge da devreye girdi.

İskoçya'nın The Scotsman gazetesinin haberine göre, sezon sonunda takımıyla sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun geleceğinin belirsiz olduğu vurgulanırken, Fenerbahçe'nin Ryan Kent ile ciddi bir şekilde ilgilendiği hatırlatıldı.

İngiliz futbolcuya sarı lacivertli kulübün ardından şimdi de Club Brugge'un bir transfer teklifi hazırlama aşamasında olduğu iddia edildi.

Kent'i sezon sonunda bonservis bedelsiz olarak transfer edebilme ihtimali Belçika kulübüne cazip gelirken, pazarlıklara şimdiden başlanacağı ileri sürüldü.

Ryan Kent transferinde Fenerbahçe'ye beklenmedik rakip - 1

44 MAÇTA 3 GOL, 10 ASİST

Rangers'ın 2019 yılında 7 milyon 200 bin euro ödeyerek Liverpool'dan kadrosuna kattığı Ryan Kent, bu sezon 44 resmi maçta 3 gol atarken, 10 kez de asist yaptı.

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