Ryan Kent transferinde Fenerbahçe'ye beklenmedik rakip

Fenerbahçe ile anılan Rangers'ın İngiliz yıldızı Ryan Kent için Belçika temsilcisi Club Brugge da devreye girdi.

İskoçya'nın The Scotsman gazetesinin haberine göre, sezon sonunda takımıyla sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun geleceğinin belirsiz olduğu vurgulanırken, Fenerbahçe'nin Ryan Kent ile ciddi bir şekilde ilgilendiği hatırlatıldı.

İngiliz futbolcuya sarı lacivertli kulübün ardından şimdi de Club Brugge'un bir transfer teklifi hazırlama aşamasında olduğu iddia edildi.

Kent'i sezon sonunda bonservis bedelsiz olarak transfer edebilme ihtimali Belçika kulübüne cazip gelirken, pazarlıklara şimdiden başlanacağı ileri sürüldü.

