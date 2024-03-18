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Sadettin Saran'dan Trabzon’da yaşanan olaylar ile ilgili açıklama

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili konuştu. Saran, "Bu bir iç güvenlik meselesidir. İçişleri Bakanlığımızın azami hassasiyetini yapacağını biliyor ve gelişmeleri bekliyoruz.” dedi.

Sadettin Saran'dan Trabzon’da yaşanan olaylar ile ilgili açıklama
Sadettin Saran

Kulübü başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, - Fenerbahçe maçı sırasında tribünlerde yaşanan olaylar, sahaya atılan yabancı maddeler ve karşılaşma sonundaki görüntüler için açıklama yaptı.

Olayları değerlendiren Saran, "Yaşananlar dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilir olaylar değil. Daha önce takım otobüsümüz kurşunlandı. Şimdi oyuncularımız saha içinde saldırıya uğradı. TFF belli ki, bu konularla ilgili gereken tedbirleri almıyor. Bu bir iç güvenlik meselesidir. İçişleri Bakanlığımızın azami hassasiyetini yapacağını biliyor ve gelişmeleri bekliyoruz.” dedi.

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