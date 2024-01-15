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Sagiv Jehezkel kimdir? Antalyaspor'da forma giyen Sagiv Jehezkel ne yaptı?

Sagiv Jehezkel, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Antalyaspor'dan kadro dışı edilen ve gözaltına alınan Sagiv Jehezkel'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Sagiv Jehezkel kimdir? Antalyaspor'da forma giyen Sagiv Jehezkel ne yaptı?

Sagiv Jehezkel kimdir? Antalyaspor'da forma giyen Sagiv Jehezkel ne yaptı?

Sagiv Jehezkel, 21 Mart 1995 yılında dünyaya geldi. takımında defans pozisyonunda görev yapan İsrailli futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2014 yılında Hapoel Tel Aviv kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Maccabi Tel Aviv, Ironi Kiryat Shmona, Bnei Yehuda Tel Aviv, MS Ashdod, MS Ashdod, Hapoel Be'er Şeva, Antalyaspor kulüplerinde oynadı.

SAGİV JEHEZKEL NE YAPTI?

Süper Lig'in 20'nci haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor- Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç, tepkilere neden oldu.

Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi.

Yazıda 'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekti.

Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Antalyaspor yönetimi de futbolcunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

SERBEST BIRAKILDI

Jehezkel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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