Şampiyonlar Ligi A Grubu karıştı: Galatasaray nasıl tur atlar?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 yenilen Galatasaray 4 puanda kaldı. Grubun diğer maçında ise Kopenhag, Manchester United'ı 4-3 yendi.



GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?



Galatasaray A Grubu'ndaki son iki maçında Manchester United'ı evinde, Kopenhag'ı da Danimarka'da yenmesi durumunda diğer maçlara bakmaksızın bir üst tura yükselecek.



Kopenhag bir sonraki maçında Bayern Münih'e yenilirse, Galatasaray da İngiliz ekibini mağlup ederse sarı-kırmızılılara Kopenhag deplasmanında 1 puan da yetecek.



Galatasaray, Manchester United'a yenilmesi durumunda ise yine Kopenhag'ı devirmek ve United'ın da Münih karşısında kaybını beklemek zorunda kalacak.



KALAN MAÇLAR



Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda kalan maçlar ve tarihleri ise şu şekilde:



29 Kasım Çarşamba



20.45 Galatasaray - Manchester United

23.00 Bayern Münih - Kopenhag



12 Aralık Salı



23.00 Kopenhag - Galatasaray

23.00 Manchester United - Bayern Münih Montella'dan Enes ve Arda'nın ardından Çağlar Söyüncü'ye ziyaret Haberi Görüntüle