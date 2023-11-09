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Şampiyonlar Ligi A Grubu karıştı: Galatasaray nasıl tur atlar?

Galatasaray'ın Bayern Münih'e 2-1 yenildiği, Kopenhag'ın ise Manchester United'ı 4-3 yendiği Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bitime iki maç kala işler karıştı. Peki Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte olasılıklar...

Şampiyonlar Ligi A Grubu karıştı: Galatasaray nasıl tur atlar?

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 yenilen 4 puanda kaldı. Grubun diğer maçında ise Kopenhag, Manchester United'ı 4-3 yendi.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray A Grubu'ndaki son iki maçında Manchester United'ı evinde, Kopenhag'ı da Danimarka'da yenmesi durumunda diğer maçlara bakmaksızın bir üst tura yükselecek.

Kopenhag bir sonraki maçında Bayern Münih'e yenilirse, Galatasaray da İngiliz ekibini mağlup ederse sarı-kırmızılılara Kopenhag deplasmanında 1 puan da yetecek.

Galatasaray, Manchester United'a yenilmesi durumunda ise yine Kopenhag'ı devirmek ve United'ın da Münih karşısında kaybını beklemek zorunda kalacak.

Şampiyonlar Ligi A Grubu karıştı: Galatasaray nasıl tur atlar? - 1

KALAN MAÇLAR

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda kalan maçlar ve tarihleri ise şu şekilde:

29 Kasım Çarşamba

20.45 Galatasaray - Manchester United
23.00 Bayern Münih - Kopenhag

12 Aralık Salı

23.00 Kopenhag - Galatasaray
23.00 Manchester United - Bayern Münih

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