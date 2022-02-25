Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı

Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde final, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası St.Petersburg'dan alınarak Paris'e verildi.

UEFA resmi sitesi ve Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Erkekler Şampiyonlar Ligi finali, Saint Peterspurg'dan Saint-Denis'teki Stade de France'a taşınacak'' ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Rusya ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının, iç sahadaki UEFA müsabakalarının tarafsız sahada oynanmasına karar verildiği belirtildi.

Şampiyonlar Ligi finali planlandığı gibi 28 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.