Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı

UEFA, 28 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'dan alarak Fransa'ya verdi. Ayrıca UEFA'nın aldığı karara göre Rusya ve Ukrayna iç sahadaki maçlarını tarafsız sahada oynayacak.

Haberler - ntv.com.tr 25.02.2022 - 12:39 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 13:40

Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı

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Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde final, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası St.Petersburg'dan alınarak Paris'e verildi. 

UEFA resmi sitesi ve Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Erkekler Şampiyonlar Ligi finali, Saint Peterspurg'dan Saint-Denis'teki Stade de France'a taşınacak'' ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Rusya ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının, iç sahadaki UEFA müsabakalarının tarafsız sahada oynanmasına karar verildiği belirtildi. 

Şampiyonlar Ligi finali planlandığı gibi 28 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. 

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