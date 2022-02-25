Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı

Haberler - ntv.com.tr 25.02.2022 - 12:39 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 13:40
Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde final, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası St.Petersburg'dan alınarak Paris'e verildi.
UEFA resmi sitesi ve Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Erkekler Şampiyonlar Ligi finali, Saint Peterspurg'dan Saint-Denis'teki Stade de France'a taşınacak'' ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Rusya ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının, iç sahadaki UEFA müsabakalarının tarafsız sahada oynanmasına karar verildiği belirtildi.
Şampiyonlar Ligi finali planlandığı gibi 28 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
The 2021/22 UEFA Men’s Champions League final will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.— UEFA (@UEFA) February 25, 2022
The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.
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