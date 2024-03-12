Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var? (UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Arsenal bu akşam sahasında Porto ile karşı karşıya gelirken, Barcelona ise İtalya ekibi Napoli'yi ağırlayacak. İşte ayrıntılar.



ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLACAK



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı, 4 maçla tamamlanacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 13 Mart Çarşamba günü yapılacak rövanş maçlarının ardından son çeyrek finalistler belli olacak.



Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.



"Devler Ligi"nde şu ana kadar Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih ve PSG çeyrek final bileti aldı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?



Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçları programı şöyle: 12 Mart Salı:



Arsenal (İngiltere)-Porto (Portekiz) (0-1)



Barcelona (İspanya)-Napoli (İtalya) (1-1)



13 Mart Çarşamba:



Atletico Madrid (İspanya)-Inter (İtalya) (0-1)



Borussia Dortmund (Almanya)-PSV (Hollanda) (1-1)