Yıldız futbolcu Thiago Silva'nın yeni adresi Fluminense

Brezilyalı stoper Thiago Silva eski takımı Fluminense'ye imza attı.



Kariyerinde birçok başarıya imza atan Silva, Paris Saint-Germain ile 7'şer kez Fransa lig şampiyonluğu ve Fransa Süper Kupa, 6'sı Fransa Lig Kupası ve 5'i Fransa Kupası olmak üzere toplam 25 kupa kazanırken; Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Milan ile Serie A ve İtalya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

BU SEZONKİ KARNESİ



Bu sezon Chelsea ile 28'i Premier Lig olmak üzere 35 maçta görev yapan başarılı defans oyuncusu, 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.