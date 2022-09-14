Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları (13 Eylül 2022)

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ilk gün maçları tamamlandı.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 7 maç oynandı.



Merakla beklenen C Grubu maçında, sezon öncesi Barcelona'ya transfer olan Polonyalı golcü Lewandowski, eski takımı Bayern Münih'in karşısına çıktı.



Ev sahibi Bayern Münih, Lucas Hernandez'in 50 ve Sane'nin 54. dakikada kaydettiği gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.



Grupta 2'de 2 yapan Bayern Münih liderlik koltuğuna oturdu. Barcelona ise 3 puanda kaldı.



Inter, Viktoria Plzen deplasmanından Dzeko'nun 20 ve Dumfries'in 70. dakikada attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Inter, C Grubu'ndaki puanını 3'e yükseltirken, Viktoria Plzen 2. maçından da puan çıkaramadı.



A Grubu'ndaki karşılaşmada Ajax, Salah'ın 17. dakikadaki golüyle öne geçen Liverpool'a, 27. dakikada Kudus ile yanıt verdi. Matip, 89. dakikada attığı golle ev sahibi Liverpool'un sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.



Geçen sezonun finalisti Liverpool puanını 3'e çıkarırken, Ajax 3 puanda kaldı.



D Grubu'ndaki mücadelede de Sporting Lizbon, ağırladığı Tottenham'ı Paulinho'nun 90 ve Arthur Gomes'in 90+3'üncü dakikadaki golleriyle 2-0 yendi.



Puanını 6'ya çıkaran Sporting Lizbon liderliğini sürdürdü. Tottenham ise 3 puanda kaldı.



İkinci haftanın ilk gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:



A Grubu



Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 2-1



B Grubu



Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika): 0-4



Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 2-0



C Grubu



Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya): 2-0



Viktoria Plzen (Çekya) - Inter (İtalya): 0-2



D Grubu



Olimpik Marsilya (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1



Sporting Lizbon (Portekiz) - Tottenham (İngiltere): 2-0