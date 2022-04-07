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Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol rüzgarı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Real Madrid deplasmanda Chelsea'yi 3-1, Villarreal de evinde Bayern Münih'i 1-0 yendi. Real Madrid'de Benzema turnuvada üst üste ikinci maçında hat-trick yaptı. Bayern Münih ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı - DHA 07.04.2022 - 00:22

Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol rüzgarı

UEFA çeyrek final ilk maçlarında , 'yi 3-1, Villarreal de Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında çeyrek finaller iki karşılaşmayla devam etti.

İspanya ekibi Real Madrid, konuk olduğu Chelsea'yi Karim Benzema'nın 21, 24 ve 46. dakikalarda attığı gollerle yendi. Chelsea'nin golünü 40. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Benzema, üst üste ikinci maçında "hat-trick" yaptığı Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 82'ye çıkardı. Fransız futbolcu, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Robert Lewandowski'den sonra "Devler Ligi"nde 80 üstü gol sayısına ulaşan 4. oyuncu oldu.

Bir diğer İspanya ekibi Villarreal ise Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırladığı mücadeleyi 8. dakikada Arnaut Danjuma'nın bulduğu golle kazandı.

Bayern Münih, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk kez kaybetti. Gruplarda oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Bayern Münih, son 16 Turu'nda da Salzburg'u bir maçta mağlup etmiş, bir maçta ise sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

Bu eşleşmelerin galipleri, 12 Nisan'daki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

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