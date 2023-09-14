Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor.



Avrupa futbolunun en parlak sahnesinde artık aktörler değişiyor. Son yıllara damga vuran yıldızlar, kariyerlerini yeni kıtalara taşıdı.

20 SENE SONRA İLK



Yokluğu en çok aranacak iki isimse Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo. Şampiyonlar Ligi'nde rekorlar kitabını baştan yazan ikili, 20 sene sonra büyülü turnuvada boy göstermeyecek.



2003'ten beri Devler Ligi'nde başrolü üstlenen efsaneler, ikonik kupayı toplam 9 kez kaldırdı. Messi ve Ronaldo, isimlerini altın harflerle yazdırdıkları sahnede rekorlarla dolu bir miras bıraktı. Ronaldo 140 golle gol krallığında zirvedeyken, Messi takibini ikinci sıradayken 129 golde noktaladı.



187 maçla Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen oyuncu olan Ronaldo, 42 asistle bu alanda da rekorun sahibi. 40 asistle ikinci sırada yer alan Messi ise 40 farklı takıma gol atarak rakiplerini en çok üzen futbolcu oldu. Efsanelerin olmadığı sezonda gözler yeni yıldızlarda olacak.

GÖZLER HAALAND'DA



Manchester City'nin şampiyonluk rüyasını geçen sezon gerçeğe dönüştüren Erling Haaland, çıtayı en yükseğe koyan Messi ve Ronaldo'nun rolünü üstlenmeye çalışacak.



Şampiyonlar Ligi'nin doğal favorisi Real Madrid ise yeni sezona Karim Benzema'sız başlıyor. Müzesindeki 14 kupayla ligin kralı olan Eflatun Beyazlılar, Luka Modric, Jude Bellingham, Vinicius Junior ve milli yıldız Arda Güler'li kadrosuyla tahtını geri almanın peşinde.

GALATASARAY 17. KEZ KATILIYOR



Türkiye de 1 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne döndü. Elemeleri geçen Galatasaray, 17'nci kez katılacağı turnuvada devlere meydan okuyacak.



Şampiyonlar Ligi'ndeki kulüplerin bu sezonki rüyası ise Wembley. 32 takım, İngilizlerin ikonik stadında 1 Haziran'da oynanacak finalde sahaya çıkmak için yeni bir hikaye yazmaya çalışacak.