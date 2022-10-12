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Şampiyonlar Ligi'nde 3 takım daha son 16'yı garantiledi

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Real Madrid'in ardından Bayern Münih, Napoli ve Club Brugge de son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 takım daha son 16'yı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 4. hafta maçları sona erdi.

Gecenin öne çıkan maçında Barcelona, sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Inter ile 3-3 berabere kaldı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede İspanyol temsilcisinin gollerini Ousmane Dembele ve Robert Lewandowski atarken, Inter'ın golleri Nicolo Barella, Lautaro Martinez ve Robin Gosens'ten geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 takım daha son 16'yı garantiledi - 1

Deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk olan Bayern Münih, Sadio Mane, Thomas Müller ve Leon Goretzka'nın (2) golleriyle evine 4-2 galip döndü. Puanını 12'ye çıkaran Bavyera temsilcisi, son 16 turuna adını yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 takım daha son 16'yı garantiledi - 2

Sezona istediği gibi başlayamayan Liverpool, geriye düştüğü maçta Roberto Firmino (2), Darwin Nunez, Muhammed Salah (3) ve Harvey Elliott'un golleriyle Rangers'ı 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 takım daha son 16'yı garantiledi - 3

68. dakikada oyuna giren Mısırlı yıldız Salah, 6 dakika içinde "hat-trick" yaparak Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı.

İskoç temsilcisinde forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, bu mücadelede forma şansı bulamadı.

A Grubu'nda sahasında Hollanda'nın Ajax takımını ağırlayan Napoli, rakibini Hirving Lozano, Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskheli ve Victor Osimhen'in golleriyle 4-2 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 takım daha son 16'yı garantiledi - 4

Konuk takımın gollerini ise Davy Klaassen ve Steven Bergwijn kaydetti.

Gruptaki 4 maçından da galibiyetle ayrılan Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

B Grubu'ndaki mücadelede ise İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, 3 maçını da kazanan Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etti.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 takım daha son 16'yı garantiledi - 5

Golsüz sona eren maçın 82. dakikasında Club Brugge forması giyen Kamal Sowah kırmızı kart gördü.

Grupta puanını 10'a çıkaran Club Brugge, tarihinde ilk kez son 16 turuna yükseldi. Gent'ten sonra bu başarıyı yakalayan ikinci Belçika takımı oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 takım daha son 16'yı garantiledi - 6

Dördüncü haftanın son gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Napoli (İtalya) - Ajax (Hollanda): 4-2

Rangers (İskoçya) - Liverpool (İngiltere): 1-7


B Grubu

Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika): 0-0

Bayern Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz): 0-3


C Grubu

Viktoria Plzen (Çekya) - Bayern Münih (Almanya): 2-4

Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya): 3-3


D Grubu

Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-2

Tottenham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2

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