Samsunspor 2 golle kazandı: Kayserispor'un mağlubiyet serisi 7 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Samsunspor, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Zeki Yavru 10. dakikada kaydettiği golle kırmızı-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.
Mücadelenin ikinci yarısında 57. dakikada Zeki Yavru'nun asistini gole çeviren Ercan Kara skoru 2-0 yaparak karşılaşmanın sonucunu da belirlemiş oldu.
Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla birlikte 25 puanla 14. sıraya yükselirken, Kayserispor ise 26 puanla 11. sırada yer aldı.
SON 3 İÇ SAHA MAÇINDA GOL YEMEDİ
Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor iç sahada oynadığı son 3 Süper Lig maçında kalesini gole kapatmayı başardı.
MAĞLUBİYET SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI
Öte yandan Recep Uçar'ın öğrencileri Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.
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