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Samsunspor 2 golle kazandı: Kayserispor'un mağlubiyet serisi 7 maça çıktı

Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı Kayserispor mücadelesinden 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar iç sahada çıktığı son 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Öte yandan sarı-kırmızılı ekip ise ligde çıktığı son 7 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Samsunspor 2 golle kazandı: Kayserispor'un mağlubiyet serisi 7 maça çıktı

Trendyol 'in 22. haftasında , 'u 2-0 mağlup etti.

Zeki Yavru 10. dakikada kaydettiği golle kırmızı-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ikinci yarısında 57. dakikada Zeki Yavru'nun asistini gole çeviren Ercan Kara skoru 2-0 yaparak karşılaşmanın sonucunu da belirlemiş oldu.

Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla birlikte 25 puanla 14. sıraya yükselirken, Kayserispor ise 26 puanla 11. sırada yer aldı.

SON 3 İÇ SAHA MAÇINDA GOL YEMEDİ

Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor iç sahada oynadığı son 3 Süper Lig maçında kalesini gole kapatmayı başardı. 

MAĞLUBİYET SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

Öte yandan Recep Uçar'ın öğrencileri Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

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