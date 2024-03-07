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Satranç tarihine geçti: Ediz Gürel, 16 yaşında büyük usta oldu

Ediz Gürel,  Prag Satranç Festivali'ndeki başarısıyla Büyük Usta (GM) ünvanını kazandı. Gürel, Türkiye'de bu ünvanı elde eden en genç sporcu oldu.

Satranç tarihine geçti: Ediz Gürel, 16 yaşında büyük usta oldu

Türkiye'nin satrançta en genç büyük ustası (GM) 16 yaşındaki Ediz Gürel oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada "Ülkemizin en genç büyük ustası Ediz Gürel. 15'inci büyük ustamız genç yıldızımız, başarılı sporcumuz Ediz Gürel." denildi.

Açıklamada ayrıca "Ediz Gürel bu başarısıyla aynı zamanda ülkemizin en genç GM ünvanı alan sporcusu oldu. Satranç Festivalinde göstermiş olduğu müthiş performans ile son GM normunu tamamlayan sevgili sporcumuz Ediz Gürel ile gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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