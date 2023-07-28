Semih Kılıçsoy, Beşiktaş tarihine geçmeyi başardı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Tirana'yı konuk etti.
Siyah-beyazlı ekip Onur Bulut, Muleka ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
SEMİH KILIÇSOY BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ
Mücadelenin 83. dakikasında Onur Bulut'un yerine oyuna giren Semih Kılıçsoy, 90+4. dakikada golünü kaydederek maçın skorunu belirledi.
Öte yandan 17 yaşındaki genç oyuncu, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncusu ünvanını elde etti.
Mücadelenin rövanş karşılaşması 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'ta oynanacak.
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