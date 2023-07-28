NTV.COM.TR’ye geri dön

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş tarihine geçmeyi başardı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Tirana'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında gol atan Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın tarihine ismini yazdırdı.

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş tarihine geçmeyi başardı

, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Tirana'yı konuk etti.

Siyah-beyazlı ekip Onur Bulut, Muleka ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. 

SEMİH KILIÇSOY BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ

Mücadelenin 83. dakikasında Onur Bulut'un yerine oyuna giren Semih Kılıçsoy,  90+4. dakikada golünü kaydederek maçın skorunu belirledi.

Öte yandan 17 yaşındaki genç oyuncu, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncusu ünvanını elde etti.

Mücadelenin rövanş karşılaşması 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'ta oynanacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...