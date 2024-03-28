Semih Kılıçsoy İtalyan devlerinin radarında

30 GOLE DOĞRUDAN KATKI



A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesi tartışma yaratan 18 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı forma altında da göz kamaştırıyor.



U14'ten U21'e kadar tüm milli takımlarda toplam 29 maçta forma giyen Semih, 23 gol atıp 7 de asist yaptı ve toplamda 30 gole katkıda bulundu.

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