Semih Kılıçsoy İtalyan devlerinin radarında

Beşiktaş ve milli takımın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, dev kulüplerin radarına girdi.
Milliyet'in haberine göre; Kılıçsoy'u İtalya-Türkiye maçında Inter, Juventus, Milan, Roma ve Napoli tribünden takip etti.
Haber detayında İtalya'nın dev kulüplerinin Kılıçsoy'un performansından etkilendiği vurgulandı.
BEŞİKTAŞ YÜKSEK TEKLİF BEKLİYOR
Beşiktaş, sezon sonunda astronomik teklifler gelmediği sürece 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcuyu kadrosunda tutmayı planlıyor.
Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'ın son 2 maçında 2 gol atmıştı.
30 GOLE DOĞRUDAN KATKI
A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesi tartışma yaratan 18 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı forma altında da göz kamaştırıyor.
U14'ten U21'e kadar tüm milli takımlarda toplam 29 maçta forma giyen Semih, 23 gol atıp 7 de asist yaptı ve toplamda 30 gole katkıda bulundu.
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