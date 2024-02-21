Şenol Güneş için Güney Kore iddiası: Korece öğrenmeye başladı

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve görevinden istifa eden Şenol Güneş'in yeni adresi merak ediliyordu.

Güney Kore basınında KBS'nin haberine göre, Şenol Güneş'in Güney Kore mili takımını çalıştırmaya istekli olduğu öne sürüldü.

3 SEZON FC SEOUL'Ü ÇALIŞTIRMIŞTI

2007'den itibaren 3 sezon boyunca FC Seoul'ü çalıştıran Şenol Güneş, Güney Kore için pek yabancı sayılmaz.

Ayrıca haberde Güney Kore Milli Takımı'nın her teknik direktör arayış sürecinde Şenol Güneş'in favori isimler arasında yer aldığı da kaydedildi.

"KORECE ÖĞRENMEYE BAŞLADI"

Şenol Güneş'in yardımcısı Şeref Çiçek, KBS'ye yaptığı açıklamada, Şenol Güneş'in Güney Kore Milli Takımı'nı çalıştırmak istediği ve kendisine teklif gelmesi durumunda kabul edeceğini söyledi.

Ayrıca Çiçek, Şenol Güneş'in Korece eğitimi aldığını da sözlerine ekledi.

2026 DÜNYA KUPASI'NA HAZIRLAMAK İSTİYOR

Deneyimli çalıştırıcının Güney Kore'yi 2026 yılında Kuzey ve Orta Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilemesi adına hazırlamak istediği bildirildi.

Ancak Ulusal Güç ve Kondisyon Komitesi, bugün yapılan toplantıda yeni antrenörün Güney Koreli olmasından yana birçok oy kullanıldığını belirtti.

KOMİTE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Komite başkanı Chung, "Tüm olasılıkları açık bıraktık, ancak zamanlama ve Mart ayındaki iki ikinci elemeye hazırlık için oyuncuların belirlenmesi gibi mevcut durum göz önüne alındığında, yerli bir antrenöre daha fazla ağırlık vermemiz gerektiği yönünde birçok görüş vardı" dedi.

CUMARTESİ GÜNÜ İKİNCİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Ulusal Güç ve Kondisyon Komitesi Cumartesi günü ikinci kez bir araya gelerek belirli adayları listeleyecek ve bir sonraki baş antrenörü seçme sürecini hızlandıracak.