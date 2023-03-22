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Şenol Güneş'in "ulaşamıyoruz" dediği Dele Alli'den açıklama

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in izni bitmesine rağmen antrenmana katılmadığını ve telefonla da ulaşamadıklarını söylediği Dele Alli, sosyal medya hesabından antrenmana neden katılmadığını açıkladı.

Şenol Güneş'in "ulaşamıyoruz" dediği Dele Alli'den açıklama
Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması: Haber alamıyoruz, inşallah kaza geçirmemiştir
Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması: Haber alamıyoruz, inşallah kaza geçirmemiştir Haberi Görüntüle

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak , 3 günlük iznin ardından derbi hazırlıklarına başladı.

Siyah beyazlı takımın İngiliz oyuncusu Dele Alli, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana katılması gerektiği halde gelmedi.

Beşiktaş teknik direktörü , izni bitmesine rağmen antrenmana katılmayan Dele Alli için "Telefonla ulaşamadık, inşallah kaza geçirmemiştir." demişti.

Dele Alli, sosyal medya hesabından antrenmana neden katılmadığını açıkladı.

Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merhaba millet. Bir sürü mesaj aldım, bu yüzden bir şeyi açıklığa kavuşturmak istedim. Kulüp, bugün bir doktor randevusuna katılmam için bana izin verdi. Yarın normal bir şekilde antrenmana geri dönüyorum." ifadelerini kullandı.

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