Şenol Güneş'in "ulaşamıyoruz" dediği Dele Alli'den açıklama

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından derbi hazırlıklarına başladı.

Siyah beyazlı takımın İngiliz oyuncusu Dele Alli, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana katılması gerektiği halde gelmedi.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, izni bitmesine rağmen antrenmana katılmayan Dele Alli için "Telefonla ulaşamadık, inşallah kaza geçirmemiştir." demişti.

Dele Alli, sosyal medya hesabından antrenmana neden katılmadığını açıkladı.



Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merhaba millet. Bir sürü mesaj aldım, bu yüzden bir şeyi açıklığa kavuşturmak istedim. Kulüp, bugün bir doktor randevusuna katılmam için bana izin verdi. Yarın normal bir şekilde antrenmana geri dönüyorum." ifadelerini kullandı.