Şenol Güneş'ten Azerbaycan Milli Takımı açıklaması

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde aldığı Lugano mağlubiyeti sonrası görevinden istifa eden teknik direktör Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor.
Dün akşam Avusturya'da eski öğrencisi Veli Kavlak ile buluşan deneyimli teknik adam geleceği hakkında konuştu.
AZERBAYCAN MİLLİ TAKIMINI ÇALIŞTIRMAKTAN GURUR DUYARIM
Azerbaycan basınına göre, Şenol Güneş, "Şu anda Avusturya'da dinleniyorum. Azerbaycan milli takımında çalışmaktan gurur duyarım.
Belli kişilerden teklifler geldi. Resmi daveti bekliyorum, oturup detaylı konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Milli takımınızı çalıştırmaktan gurur duyarım." diye konuştu.
Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Şenol Güneş, çıktığı 15 resmi karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak maç başına 2.13 puan ortalaması yakaladı.
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