Şenol Güneş'ten Gedson Fernandes açıklaması

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 2. haftasında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, iyi bir oyunla galip gelmek istediklerini söyledi.



Güneş ile siyah-beyazlı ekibin Fildişi Sahilli oyuncusu Eric Bailly, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Lugano'nun iyi oyunculardan kurulu ve uyumlu bir takım olduğunu belirten Şenol Güneş, "Dinamik ve kompakt oynayan bir takım. Ligde 3. sırada. İlginç bir takım. Kendi oyunlarını oynamaya ve kaptıkları toplarla hızlı hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Biz de kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçta rakip üstün olmasına rağmen berabere kaldık. Gruptaki diğer müsabaka da berabere bitmişti. Bu nedenle Lugano maçı çok önemli. İyi oyuna ve kazanmaya ihtiyacımız var. Her koşulda kazanmak zorunda olduğumuz bir maç." ifadelerini kullandı.



Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde puan kayıpları yaşadıklarını ancak toparlanmaları gerektiğine vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Kaybettiğimiz puanlar sebebiyle inancımızı kaybedemeyiz. Yeniden ayağa kalkacak bir takımız. Bunu gösterecek gücümüz ve inancımız var. Taraftarın beklentisini biliyoruz. Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında çok gol yiyerek yenildik. Golden sonra dağılarak oynamak bizim oyun tarzımız değil. Coşkulu ve maç kazanan takımı göstermek zorundayız. Performans dalgalanmalarını görüyoruz. Zor dönemi çalışarak, inanarak ve taraftarlarımızla beraber atlatacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



Lugano karşılaşmasında forma giyemeyecek oyuncularla ilgili de bilgi veren Şenol Güneş, "Dün akşam idmanın son bölümünde Gedson Fernandes'in bileği döndü. Lugano ve İstanbulspor maçlarında bizimle olmayacak. Mert de bu maçta olmayacak gibi görünüyor. Ante Rebic ise dün idmana katıldı. Herhangi bir sorunu yok." diye konuştu.



Yeni transferlerden Jean Onana'nın forma giyememesiyle ilgili de konuşan Güneş, "Onana, kesiciliğiyle ön plana çıkan bir oyuncu. Uyum dönemi oldu. Dalgalanma geçirdi. Açığımızı kapatmasında eksiklik gördük. Genç oyuncu. Çalışmaya devam ediyor. Oynayacağını düşünüyorum. Dışlamış değiliz. Onana hakkında olumsuz düşüncemiz yok." değerlendirmesinde bulundu.



ERİC BAİLLY: "FORMDA OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM"



Beşiktaş'ın Fildişi Sahilli stoperi Eric Bailly, kendisini fiziksel olarak hazır hissettiğini belirtti.



İyi antrenmanlar yaptıklarını aktaran Bailly, "İyi durumdayım. Formda olduğumu söyleyebilirim. Fiziksel anlamda kendimi hazır hissediyorum. Lugano karşısında galip gelmeyi hedefliyoruz. Adım adım gitmeyi planlıyoruz. İlk önemli olan gruplardan çıkmak." ifadelerini kullandı.