Şenol Güneş’ten, Salih Uçan’a sert hareket

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti.



Mücadelenin ardından Şenol Güneş’in, siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

Güneş, rakip takım personeliyle tokalaştığı anda Salih'i soyunma odası tüneline doğru itti. Bunun üzerine Salih Uçan da arkasını dönüp 71 yaşındaki teknik adama durumu anlatmaya çalıştı. Ancak Şenol Güneş de el hareketleriyle 29 yaşındaki futbolcuya hızlıca soyunma odasına gitmesini anlatmaya çalıştı.