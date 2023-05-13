Şenol Güneş'ten yabancı kuralı önerisi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı yabancı oyuncu kontenjanı kararı öncesi çarpıcı önerilerde bulundu. Güneş, Sabah FK ile oynayacağı dostluk maçı öncesinde Azerbaycan spor medyasına konuştu.

"YABANCI SAYISINI BELİRLEMEDEN ÖNCE YAPILANMAYA GİDİLMELİ"



Güneş'in açıklamaları şöyle:



"Yabancı sayısını belirlemeden önce yapılanmaya gidilmeli. Beş yıllık plan olursa 11 oyuncuyla başlayalım, beş sene sonra 7'ye inelim. Alınan yabancı oyuncuları sahada oynatalım. Formda bir yabancı oyuncum var, diyorum ki 'Seni oynatamam çünkü sen statüye uygun değilsin' böyle şey olmaz. Beş sene içinde kadro sayısını sınırlayalım, geri kalan oyuncuları U-19 takımına gönderelim, oraya yaşı uygun olursa yabancı da getirebilirsin. Böylece beş yılda bir havuz oluşturmuş oluruz. Sistem oturduğunda yabancı sayısını serbest bırakırsın"



"AVRUPA'DA YER ALMAK İSTİYORUZ"



Beşiktaş'ın ligdeki durumu hakkında da konuşan Güneş, "Ligde yarışımız devam ediyor. Biz geriden geliyoruz. Biz rakiplerimize bakmadan maçlarımızı oynayacağız. Ligi en iyi şekilde tamamlayıp ondan sonrasına bakacağız. Geçen sene Avrupa’da olamadık, önümüzdeki sezon Avrupa’da yer almak istiyoruz. Beşiktaş camiasıyla bütünleştiğim için burada çalışıyorum." dedi.