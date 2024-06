Servet Yardımcı: Türk futbolunda değı̇şmesı̇ gereken sadece bı̇r yönetı̇m değı̇l, zı̇hnı̇yettı̇r

UEFA İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan adayı Servet Yardımcı, başkan adaylığı ve çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

18 Temmuz’da yapılacak seçimlerin ardından Türk futbolunda her şeyin yenileneceğini ifade eden Yardımcı, “18 Temmuz’da yapılacak TFF seçimi olağan bir seçim değil, olağanüstü bir seçim. Maalesef futbolumuzun tüm paydaşları, Türk futbolunun içine düştüğü şartlardan, olaylardan ve en önemlisi futbolun gidişatından memnun olmadığı için TFF yönetimi olağanüstü seçim almak zorunda kalmıştır. 18 Temmuz’da inanıyorum ki Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacaktır. Türkiye her alanda kendi sorunlarını kendi içinde çözebilecek bilgiye ve tecrübeye sahiptir. 18 Temmuz’da Türk futbolunda aklı selimin, sağduyunun, bilginin, iletişimin, işbirliğinin yükseldiği bir dönemin başlangıcı olmalıdır. 18 Temmuz’dan sonra Türk futbolunda her şey yenilenecek. Dünyada ve Avrupa’da var olan sistemler ülkemizde de hayata geçirilecektir. Seçimde Türk futbol ailesinin değişim yönünde oy kullanacak her bir ferdi futbolda yeni bir yükselişin başlangıcına imza atacaktır. 7 yıldır UEFA Yönetim Kurulu üyesi olarak ülkemi temsil ediyorum. Avrupa’da bana her zaman Türk futbolu adına sorular gelir, son 2 yıldır özellikle bu sezon yaşananlar hakkında öyle sorular geldi ki inanın ne cevap vereceğimi bilemedim. Gelen her soruda büyük üzüntü duydum. Türk futbolunda sorunlar kronikleşti. Çözümler tıkanıp kaldı. Her krizde daha da geriye gitti. Türkiye’yi FIFA’da ve UEFA’da futbolun en üst noktalarında temsil ederken, edindiğim bilgi ve tecrübeyi şimdi Türk futbolunun desteği ve iradesiyle edindiğim bilgi ve tecrübeyi, federasyon başkanı sıfatıyla ülkeme kazandırmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“GÜVENSİZLİĞİ OLUŞTURAN NEDENLERİN BAŞINDA MHK'NIN YAPISAL SORUNLARI GELMEKTEDİR”



Türk futbolunda değişmesi gereken şeyin yönetimsel değil, zihniyet olduğunu söyleyen Yardımcı, “Kulüpler, taraftarlar, yöneticiler, medya, futbolun paydaşları, birbirinden uzak. Futbolun bir gerçeği var. Sahadaki oyun ne kadar adil ve gerçekse, futbolun topluma verdiği keyif, heyecan ve ilham o kadar yüksek olur. Futbolda heyecan ne kadar yüksekse, ekonomisi de o kadar büyük olur. Futbolda güvensizliği oluşturan nedenlerin başında Merkez Hakem Kurulu’nun yapısal sorunları gelmektedir. Kurul yönetimi, hakem ve gözlemci sistemi, statü ve talimat sorunları, başlıca sorunlu konulardır. Türk futbolunda alınan kararların, kişiye, duruma, yere, zamana göre farklılık gösterdiğine dair yaygın kanı, toplum vicdanına ve adil oyun ilkesine ters düşmektedir. Sonu gelmeyen, belki çıkış noktası bile unutulmuş kavgalar, nefret söylemleri, fiili saldırganlık, çözülemeyen konular, rekabet etmek yerine husumet eden bir futbol iklimi son bulmalıdır. Türk futbolunda değişmesi gereken sadece bir yönetim değil, zihniyettir. Ben bu zihniyet değişimini başarmak için yola çıktım. Futbolumuzu bugünlere getiren yanlış ne varsa tümünü değiştireceğiz. Kulüplerimizin ekonomik sorunlarını da iyi biliyoruz. Bu konuda UEFA'da yeni bir model üzerinde çalışıyoruz.” ifadelerinde bulundu.