Sırbistan, EURO 2024'e katılmayı garantiledi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 10. haftası 9 maçla başladı.

EURO 2024 Elemelerinin son haftasının ilk gününde; A, F, G ve J gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.

F Grubu'nda Belçika'nın, konuk ettiği Azerbaycan'ı 5-0 yendiği maçta, Lukaku 4 gol kaydetti. Bu galibiyetle Belçika, grubu lider bitirdi.

G Grubu'nda Macaristan, konuk ettiği Karadağ'ı 3-1 yenerek grubu lider bitirirken Sırbistan ise evinde Bulgaristan ile 2-2 berabere kalarak, grubu ikinci sırada bitirdi ve finallere yükseldi. Sırbistan'da Fenerbahçe'nin futbolcusu Dusan Tadic, 90 dakika oyunda kalarak bir asist kaydetti.



Sırbistan'ın golleri 16. dakikada Milos Veljkovic ve 82. dakikada Fenerbahçeli Dusan Tadic'in asistinde Srdjan Babic'ten geldi. Bulgaristan'ın gollerini, 59. dakikada Georgi Rusev ve 69. dakikada Kiril Despodov kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Sırbistan, Macaristan'ın ardından grubu ikinci bitirerek 24 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

