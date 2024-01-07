Sivasspor, Kayseri'de uzatma gollleriyle güldü

Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin'in ayrılığının ardından göreve getirdiği Bülent Uygun ile ilk maçına çıktı.
Kırmızı-beyazlılar 22. dakikada Arif Kocaman'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip ise 42. dakikada Bahoken'in kaydettiği golle skora tekrardan eşitliği getirdi.
90+3 ve 90+8'de Rey Manaj'ın kaydettiği gollerle Sivasspor'a galibiyeti getirdi.
Mücadeleden 3-1 galip ayrılan Sivasspor, puanını 24'e çıkararak 10. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 29 puanla 4. sırada yer aldı.
BÜLENT UYGUN 15 YIL SONRA
Teknik Direktör Bülent Uygun 15 yıl sonra Sivasspor'un başında ilk galibiyetini elde ederken, Rey Manaj ise Yiğidolar'ın attığı son 9 golün 6'sını kaydetti.
MANAJ GALATASARAY MAÇINDA CEZALI
Sivasspor'un en golcü ismi Rey Manaj, 90+6'da gördüğü sarı kart ile Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
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