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SON DAKİKA: Beşiktaş Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiraladı

SON DAKİKA: Beşiktaş, Everton'dan İngiliz oyuncu Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Haberler 24.08.2022 - 15:21 | Son Güncelleme : 24.08.2022 - 15:35

SON DAKİKA: Beşiktaş Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiraladı

Transfer çalışmalarını sürdüren , Kerem Atakan Kesgin'in ardından orta sahaya bir de 10 numara alıyor.

Siyah beyazlılar, Everton'ın dünyaca ünlü yıldızı Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiralama konusunda tüm şartlarda anlaşma sağladı. Kısa sürede İstanbul'a gelmesi beklenen İngiliz oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

26 yaşındaki Dele Alli 37 kez İngiltere Milli Takım formasını giydi. Beşiktaş bu transfer için Everton'a herhangi bir ücret ödemeyecek.

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