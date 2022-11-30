SON DAKİKA: Dünya Kupası: İngiltere ve ABD son 16 turunda

Son dakika haberi! Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, B Grubu'nda oynanan son maçların ardından İngiltere ve ABD son 16 turu biletini aldı.

Gecenin maçında ABD, İran'ı 1-0 mağlup etti. ABD'ye galibiyeti ve turu getiren golü 38. dakikada Pulisic kaydetti.



Bu galibiyetle puanını 5'e yükselten ABD, grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdırdı. ABD son 16 turunda, A Grubu'nu lider bitiren Hollanda ile eşleşti.



Hollanda ile ABD, 3 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Khalifa Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçı kazanan ekip çeyrek finale yükselecek.



İran ise 3 puanla 3. sırada kalarak Dünya Kupası'na veda etti.

İNGİLTERE 3 GOLLE TURLADI



Grubun diğer maçında ise İngiltere, Galler'i 3-0 yendi ve son 16 turuna yükseldi.



İlk yarısı 0-0 biten maçta İngiltere'nin golleri 50 ve 68. dakikalarda Rashford ile 51. dakikada Foden'dan geldi.



B Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda A Grubu'nun ikincisi Senegal ile mücadele edecek.



Üç maç sonunda bir puanı bulunan Galler ise 64 yıl sonra katıldığı turnuvaya grup aşamasında veda etti.