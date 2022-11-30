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SON DAKİKA: Dünya Kupası: İngiltere ve ABD son 16 turunda

SON DAKİKA: 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda son maçlar oynandı. İngiltere Galler'i 3-0, ABD de İran'ı 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından İngiltere ve ABD son 16 turuna yükseldi.

SON DAKİKA: Dünya Kupası: İngiltere ve ABD son 16 turunda

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Hollanda ve Senegal, son 16 turuna yükseldi

Hollanda ve Senegal, son 16 turuna yükseldi

Son dakika haberi! Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, B Grubu'nda oynanan son maçların ardından İngiltere ve ABD son 16 turu biletini aldı.

Gecenin maçında ABD, İran'ı 1-0 mağlup etti. ABD'ye galibiyeti ve turu getiren golü 38. dakikada Pulisic kaydetti.

SON DAKİKA: Dünya Kupası: İngiltere ve ABD son 16 turunda - 1

Bu galibiyetle puanını 5'e yükselten ABD, grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdırdı. ABD son 16 turunda, A Grubu'nu lider bitiren Hollanda ile eşleşti.

Hollanda ile ABD, 3 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Khalifa Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçı kazanan ekip çeyrek finale yükselecek.

İran ise 3 puanla 3. sırada kalarak Dünya Kupası'na veda etti.

İNGİLTERE 3 GOLLE TURLADI

Grubun diğer maçında ise İngiltere, Galler'i 3-0 yendi ve son 16 turuna yükseldi. 

İlk yarısı 0-0 biten maçta İngiltere'nin golleri 50 ve 68. dakikalarda Rashford ile 51. dakikada Foden'dan geldi.

SON DAKİKA: Dünya Kupası: İngiltere ve ABD son 16 turunda - 2


B Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda A Grubu'nun ikincisi Senegal ile mücadele edecek.

Üç maç sonunda bir puanı bulunan Galler ise 64 yıl sonra katıldığı turnuvaya grup aşamasında veda etti.

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