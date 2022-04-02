SON DAKİKA: Galatasaray, Karagümrük'ü 2 golle geçti

Son dakika haberi! Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.



Milli aranın ardından taraftarlarıyla buluşan sarı-kırmızılılar maçta gol perdesini erken açtı. Kerem Aktürkoğlu topla birlikte rakip ceza alanı içinde hareket ederken yapılan müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.



4. dakikada penaltıyı kullanan Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.



Fatih Karagümrük henüz ilk golün şokunu atlatamamışken dakikalar 12'yi gösterdiğinde Galatasaray bu kez Ryan Babel'in vuruşunda golü buldu ve skor 2-0 oldu.



Muslera'dan penaltıya geçit yok

İlk yarısı 2-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Fatih Karagümrük farkı bire indirmek için fırsat ararken penaltı kazandı. Van Aanholt'un topa elle müdahalesi sonrası hakem pozisyonu VAR'dan inceledi ve beyaz noktayı gösterdi.



Ancak 75. dakikada Aleksandar Pesic'in penaltısını kaleci Fernando Muslera köşeden çıkardı ve gole izin vermedi.



Son düdükle birlikte sahadan 2-0 galip ayrılan Galatasaray üç puanı hanesine yazdırarak 41 puana yükseldi. Fatih Karagümrük ise 43 puanda kaldı.



Galatasaray gelecek hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak.