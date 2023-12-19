SON DAKİKA: İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti, maç yarıda kaldı

Son dakika haberi! Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.
Trabzonspor dakika 11'de Trezeguet ile öne geçerken, ev sahibi takım 39'da Muammer Sarıkaya ile yanıt verdi. Trabzonspor, 68. dakikada Onuachu'nun golüyle 2-1 öne geçti. Uzun süre VAR'da incelenen pozisyonun ardından gol kararı çıktı.
Mücadelenin 73. dakikasında saha kenarına gelen İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakemin ikinci gol öncesinde faul kararı vermemesine tepki olarak takımını sahadan çekti. İstanbulsporlu bazı futbolcuların uzun süre oyuna devam etme ısrarına rağmen başkan Sarıalioğlu kararını değiştirmedi ve takımını sahadan çekti.
KARARI TFF VERECEK
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da saha kenarına gelerek konuştuğu Ecmel Faik Sarıalioğlu kararından dönmedi ve İstanbulsporlu oyuncular soyunma odasına gitti.
Hakemler Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Mehmet Kısal ve Burak Kappan'ın yanı sıra Trabzonsporlu futbolcular da bir süre bekledikten sonra soyunma odasına gitti.
Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
"BEDELİ HER NE OLURSA OLSUN" PAYLAŞIMI
İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral, sosyal medya hesabından "Bedeli her ne olursa olsun" mesajını paylaştı.
İSTANBULSPOR'U BEKLEYEN CEZA NE?
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talimatı'nda, "Müsababakyı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir." ifadeleri yer alıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Spor
- Son Dakika Haberleri