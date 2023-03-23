SON DAKİKA: Jorge Jesus, Ali Koç ve Dursun Özbek'in cezaları belli oldu

Son dakika haberi! TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen cezaları açıkladı.

PFDK, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'a 1 maç men ve 130 bin TL para cezası verdi. Portekizli teknik adam Beşiktaş maçında takımının başında olamayacak.

Kurul, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ise 200 bin TL para cezası verdi.