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SON DAKİKA: Kayserispor-Fenerbahçe maçında deplasman yasağı kararına durdurma

SON DAKİKA: Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarına getirilen deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

SON DAKİKA: Kayserispor-Fenerbahçe maçında deplasman yasağı kararına durdurma

Son dakika haberi!

- maçında deplasman taraftarına yasak getiren kararla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarına getirilen deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu'na 1 günlük itiraz süresi tanındı. Mahkeme nihai kararını itiraz dilekçesini değerlendirdikten sonra verecek.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu cumartesi saat 19.00'da oynanacak maça Fenerbahçe seyircisi alınmaması yönünde karar almıştı. 

FENERBAHÇE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Fenerbahçe Kulübü, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, yanlıştan dönülmesi gerektiği yönünde açıklama yapmıştı.

Kayserispor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması
Kayserispor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması Haberi Görüntüle

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