SON DAKİKA: Portekiz ve Güney Kore son 16'da

Son dakika haberi! 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunu garantileyen Portekiz, H Grubu'nda Güney Kore ile karşı karşıya geldi.

Education City Stadı'nda oynanan mücadeleyi Güney Kore 2-1 kazandı.



5. dakikada Ricardo Horta ile öne geçen Portekiz'e Güney Kore 27. dakikada Young-Gwon Kim ile karşılık verdi. Mücadelede son sözü 90+1. dakikada Hee-Chan Hwang söyledi: 2-1



Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Güney Kore adını son 16 turuna yazdırdı. Grubu 6 puanla lider tamamlayan Portekiz de adını bir üst tura yazdırdı.



Portekiz'de maça ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo 65 dakika sahada kaldı.

URUGUAY DÜNYA KUPASI'NA VEDA ETTİ

2022 Dünya Kupası H Grubu mücadelesinde Gana ve Uruguay Al Janoub Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Mücadelenin 21. dakikasında Gana, penaltı kazandı. Topun başına Andre Ayew geçerken Uruguay kalecisi Sergio Rochet penaltıyı kurtardı.



Penaltı pozisyonundan 5 dakika sonra ise Uruguay üstünlük golünü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Luis Suarez ceza sahasında topla buluşurken kaleciden dönen topu Giorgian de Arrascaeta tamamladı ve takımını öne geçirdi.



Uruguay'ın üstünlük golünün ardından 31. dakikada ise Giorgian de Arrascaeta farkı ikiye yükseltti. Luis Suarez'in ceza sahasına havalandırdığı topta düzgün bir vuruşla kaleciyi mağlup eden Arrascaeta, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.



İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmazken devreye Uruguay'ın 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.