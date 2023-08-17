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SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe farklı turladı

SON DAKİKA: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında Slovanya temsilcisi Maribor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin play-off turundaki rakibi Hollanda'nın Twente takımı oldu.

SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe farklı turladı
Maribor-Fenerbahçe maçında kavga çıktı, karşılaşmaya ara verildi

Maribor-Fenerbahçe maçında kavga çıktı, karşılaşmaya ara verildi

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Son dakika haberi! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Slovenya ekibi Maribor ile karşı karşıya geldi.

İlk maçı sahasında 3-1 kazanan Fenerbahçe, ikinci maçta da rakibini 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 17. dakikada İrfan Can Kahveci, 90+21. dakikada Szymanski ve 90+23'te Dusan Tadic kaydetti.

Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi Hollanda'nın Twente takımı oldu.

SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe farklı turladı - 1

Ljudski Vrt Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 66. dakikasında taraftarların neden olduğu olayların ardından Portekizli hakem Fabio Verissimo, mücadeleyi durdurdu.

Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşın tribünlerdeki tansiyon düşmeyince, Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.

Karşılaşma yaklaşık 30 dakika sonra yeniden başladı.

Fenerbahçe,  3-1 kazandığı maçın rövanşında Maribor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek play-off tur biletini aldı.

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