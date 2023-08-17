SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe farklı turladı

Ljudski Vrt Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 66. dakikasında taraftarların neden olduğu olayların ardından Portekizli hakem Fabio Verissimo, mücadeleyi durdurdu.



Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşın tribünlerdeki tansiyon düşmeyince, Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.

Karşılaşma yaklaşık 30 dakika sonra yeniden başladı.

Fenerbahçe, 3-1 kazandığı maçın rövanşında Maribor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek play-off tur biletini aldı.