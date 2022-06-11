SON DAKİKA: A Milli Takım Uluslar Ligi'nde 3'te 3 yaptı

Son dakika haberi! UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında Türkiye, deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti.

51. dakikada milli takım net bir fırsatı kullanamadı. Lüksemburg savunmasından seken topa Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından gelişine yerden çok sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Moris'ten döndü. Seken topu altıpas içinde önünde bulan Serdar'ın sert şutunda da top kaleci Moris'ten sekip taca gitti.

59. dakikada ay-yıldızlı ekibin hızlı gelişen atağında sağ kanatta topla buluşan Salih Özcan, ters taraftan ceza sahasına hareketlenen Doğukan'a pasını gönderdi. Ceza sahasında topu istediği gibi kontrol edemeyen Doğukan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



72. dakikada Lüksemburg'un gelişen atağında sol kanattan Sebastien Thill'in altıpas önüne yaptığı ortaya Rodrigues kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



76. dakikada milli takım farkı 2'ye yükseltti. Dorukhan'ın pasıyla topla buluşan Serdar, rakibinden de topu söktü ve ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 0-2.



Mücadeleyi ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.



Gruptaki 3 maçında 12 gol atan ve gol yemeyen Milliler, böylece 9 puanla zirvede yer aldı.