SON DAKİKA: AEK Larnaca 0-1 Fenerbahçe (İlk yarı sonucu)

Son dakika haberi! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü maçında Kıbrıs Rum ekibi AEK Larnaca ile karşılaşıyor.
AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı canlı anlatım sayfası için Tıklayın
Fenerbahçe maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
5. dakikada İsmail Yüksek'in orta sahada kaptırdığı topla hücuma çıkan Mamas ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
16. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Alioski'nin soldan ortaladığı topu Pedro altı pas içinde tek dokunuşla ağlara gönderdi.
22. dakikada kullanılan serbest vuruşta arka direğe gönderilen meşin yuvarlağı Szalai kafayla içeri çevirdi, Gustavo Henrique'nin yakın mesafeden kafayla vurdu, top kalecide kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.