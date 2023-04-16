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SON DAKİKA: Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa şampiyonu

SON DAKİKA: Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu.

SON DAKİKA: Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa şampiyonu

Son dakika haberi! Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-69 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyon oldu.

Sarı-lacivertli ekip, kadın basketbolunun Avrupa'daki bir numaralı organizasyonunda adını zirveye yazdırmayı başardı.

Salon: Kralovka Arena

Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Michal Proc (Polonya), Carsten Straube (Almanya)

Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 10, Breanna Stewart 35, Olcay Çakır Turgut 11, Iagupova 7, McBride 16, Merve Aydın, Satou Sabally 11, Vandersloot 5, Djordjevic, Alperi Onar 4, Stokes

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Cornelius 10, Crvendakic 10, Chelsea Gray 9, Hayes 3, Williams 10, Sinem Ataş 10, Gökşen Fitik, Gamze Takmaz, Asena Yalçın 2, Hollingsworth 2, Dubljevic 4

1. Periyot: 29-17

Devre: 57-24

3. Periyot: 77-44

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