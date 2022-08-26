SON DAKİKA: Gaziantep FK, Antalyaspor'u farklı mağlup etti

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yendi.

HAJİ WRİGHT, SON 12 MAÇINDA 13 GOLE ULAŞTI



Bu sezon ligde 4. maçına çıkan ABD'li forvet bu maçlarda 5 gol atarken 1 de asist yaptı.



FİGUEİREDO TARİHE GEÇTİ



Figueiredo maçta attığı 3 golle Süper Lig'de sezonun ilk hat-trickini yaptı.



Bu 3 gol aynı zamanda Gaziantep FK tarihinin de ilk hat-tricki oldu.



MAÇIN ÖZETİ



9. dakikada Antalyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Wright'ın ceza sahası içerisinde vuruşunda, top direğin üzerinden auta gitti.



15. dakikada Antalyaspor'un geliştirdiği atakta Fredy'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Wright, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Wright'ın vuruşunda kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı.



28. dakikada Gaziantep FK'nın Maxim ile sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içeresinde topla buluşan Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.



29. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Antalyaspor kalecisi Boffin'in hatalı pasında top Markovic'in önünde kaldı. Markovic'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Figueriedo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



30. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Fredy'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Günay Güvenç'le karşı karşıya kalan Wright, topu filelere attı: 1-1



40. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Wright, topu kaleci Günay Güvenç'in solundan ağlarla buluşturdu. Hakem Suat Arslanboğa yan hakemin ofsayt gerekçesiyle iptal ettiği golü Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yapılan incelemenin ardından geçerli saydı: 1-2



Antalyaspor mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.



53. dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası giren Gökdeniz Bayrakdar'ın çektiği sert şutta, top direğin üzerinden auta çıktı.



54. dakikada Gaziantep FK yeniden beraberliği yakaladı. Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Kitsiou'nun önünde kaldı. Kitsiou'nun pasında arka direkte topla buluşan Figueriedo'nun şutunda top ağlarla buluştu: 2-2



58. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sol kanattan geliştirilen atakta Sagal'ın ceza sahası içerisine yaptığı sert ortada Pekhart'ın savunmadan sekerek dokunduğu top filelere gitti. Hakem Suat Arslanboğa ofsayt gerekçesiyle bir süre beklettiği golü, Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yapılan incelemenin ardından geçerli saydı: 3-2



63. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Maxim'in ceza sahasına aktardığı topa Sagal'ın vuruşunda top kaleci Boffin'den geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



67. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Gaziantep FK'nın kontraatağında kendi yarı sahasından topu kazanarak kaleci Boffin'le karşı karşıya kalan Sagal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2



73. dakikada savunmanın hatasında orta sahada topu önünde bulan Figueriedo, kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu: 5-2



Karşılaşma Gaziantep FK'nın 5-2'lik galibiyetiyle sona erdi.