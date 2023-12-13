SON DAKİKA: Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç: TFF kendini bu olaylardan ayıramaz

Son dakika haberi! Kulüpler Birliği üyeleri, Maslak'taki merkezinde toplandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da toplantıya katıldı.

Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.



Koç, hakeme saldırı olayının Türkiye'yi derinden yaraladığını ve aynı zamanda ülkenin marka değerine de zarar verdiğini söyledi. Koç, "Bu yaşananları geniş açıdan ele almamız lazım. Gerçeği görmeliyiz. TFF, MHK, kulüpler, medya... Hepimiz bu son yaşananlardan hareketle Türk futbolunun nereden nereye geldiğini anlamalıyız. Federasyon dışında herkesi suçlamak hiçbir şekilde kabul edilemez. TFF kendini bu olaylardan ayıramaz." dedi.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Halil Umut Meler'in yaşadıkları hepimizin içini acıttı. Kendisine ve kıymetli ailesine çok geçmiş olsun. Önemli olan Halil Umut Meler'in bir an önce sağlığına kavuşması. Yaşanan bu olay tüm ülkemizi derinden yaralamıştır. Aynı zamanda ülkenin marka değerine de zarar vermiştir. Hakem kalitesindeki sıkıntılar herkesin malumu. Türkiye'nin 1 numaralı hakeminin bırakma kararını gözden geçirip sahalara dönmesini umut ediyoruz. Umarım kararını değiştirir ve sahalara geri döner. Bu yaşananları geniş açıdan ele almamız lazım. Gerçeği görmeliyiz. TFF, MHK, kulüpler, medya... Hepimiz bu son yaşananlardan hareketle Türk futbolunun nereden nereye geldiğini anlamalıyız. Federasyon dışında herkesi suçlamak hiçbir şekilde kabul edilemez. TFF kendini bu olaylardan ayıramaz. TFF'nin bu olaylarda suçlayıcı tavrı kabul edilemez. Konuyla ilgisi olmayanları azmettirici olarak göstermesi kabul edilemez bir yaklaşım. Sayın Büyükekşi'nin Gaziantep Kulübü'nde başkan olduğu dönemdeki açıklamalarına göz atmanızı rica ediyorum. Burada bir tutarsızlık var. Kabul etmek gerekir ki Türk futbolu artık çatışma ve ayrışma noktasına gelmiştir. İki tane sorun var biri adil rekabet diğeri finansal sorunlar."