Son sözü Tarık Biberoviç söyledi: Türkiye, İzlanda'yı mağlup etti

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol takımı İzlanda'yı konuk etti.
BİBEROVİÇ SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Son 3.6 saniyeye 74-75 geride giren Türkiye, Tarık Biberoviç'in basketiyle sahadan 76-75 galip ayrıldı.
İKİNCİ SIRADA YER ALDI
Bu sonuçla birlikte Milli takım B grubunda ilk galibiyetini elde ederek ikinci sırada yer aldı.
A Milli Takım'da Sertaç Şanlı mücadeleyi 20 sayı 12 ribaund 1 asistle tamamlarken, Ercan Osmani 14 sayı 3 ribaund ve 1 asist ile sahada yer aldı.
Galibiyet sayısını atan Tarık Biberoviç ise 11 sayı 4 ribaund 1 asistlik performans sergiledi.
Ay-yıldızlılar grubun ilk maçında deplasmanda İtalya'ya 87-80 mağlup olmuştu.
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