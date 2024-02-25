NTV.COM.TR’ye geri dön

Son sözü Tarık Biberoviç söyledi: Türkiye, İzlanda'yı mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol takımı EuroBasket 2025 elemelerinde İzlanda'yı 76-75 mağlup etti.

Son sözü Tarık Biberoviç söyledi: Türkiye, İzlanda'yı mağlup etti

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol takımı İzlanda'yı konuk etti.

BİBEROVİÇ SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Son 3.6 saniyeye 74-75 geride giren Türkiye, Tarık Biberoviç'in basketiyle sahadan 76-75 galip ayrıldı.

İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Bu sonuçla birlikte Milli takım B grubunda ilk galibiyetini elde ederek ikinci sırada yer aldı.

A Milli Takım'da Sertaç Şanlı mücadeleyi 20 sayı 12 ribaund 1 asistle tamamlarken, Ercan Osmani 14 sayı 3 ribaund ve 1 asist ile sahada yer aldı.

Galibiyet sayısını atan Tarık Biberoviç ise 11 sayı 4 ribaund 1 asistlik performans sergiledi.

Ay-yıldızlılar grubun ilk maçında deplasmanda İtalya'ya 87-80 mağlup olmuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;