Spor kulüplerinden 10 Kasım paylaşımları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce hayata gözlerini yumdu.
Spor kulüpleri de Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı odada hayata veda eden Atatürk için paylaşımlarda bulundu.
4 büyük kulübün Atatürk paylaşımları:
GALATASARAY
Kararlı ifadeni görünce korku kalmaz bizde. Düşünceliysen çözüm mutlaka yakındır önemli bir meselede. Gülüyorsan birden neşeleniriz, yorgunsa bakışların kırılır kolumuz kanadımız. Bir çocuk seversin o çocuk oluruz, bir bahçe gezersin fidan oluruz. Uzaklara dalarsın bazen, rüzgar… pic.twitter.com/GcGe6mzE0T— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 9, 2023
FENERBAHÇE
1881 - 193∞#Minnettarız pic.twitter.com/0y1KudFykJ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 10, 2023
BEŞİKTAŞ
Sonsuza dek yanı başındayız. ∞#10Kasım pic.twitter.com/GqBGQF2c4D— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 9, 2023
TRABZONSPOR
Saygı, minnet ve özlemle...#10Kasım #MustafaKemalAtatürk pic.twitter.com/sPASBLudCo— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 10, 2023
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