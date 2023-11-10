NTV.COM.TR’ye geri dön

Spor kulüplerinden 10 Kasım paylaşımları

Spor kulüpleri 10 Kasım'da hayata gözelerini yuman Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. İşte 4 büyük kulübün Atatürk paylaşımları...

Spor kulüplerinden 10 Kasım paylaşımları

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal , 85 yıl önce hayata gözlerini yumdu.

Spor kulüpleri de Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı odada hayata veda eden Atatürk için paylaşımlarda bulundu.

4 büyük kulübün Atatürk paylaşımları:

GALATASARAY

FENERBAHÇE

BEŞİKTAŞ

TRABZONSPOR

Beşiktaş'tan Avrupa'da tarihin en kötü serisi

Beşiktaş'tan Avrupa'da tarihin en kötü serisi

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...