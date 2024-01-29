Super Bowl 2024 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Her yıl Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) şampiyonluk mücadelesinin verildiği Super Bowl maçının bu yıl 58.'si düzenleniyor.

SUPER BOWL'DA HANGİ TAKIMLAR OYNAYACAK?

Super Bowl'da Kansas City Chiefs ile San Fransisco 49ers karşı karşıya gelecek.

Chiefs, geçtiğimiz yıl Super Bowl'da Philadelphia Eagles'ı mağlup ederek kupaya ulaşmıştı.

SUPER BOWL 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Super Bowl mücadelesi 11 Şubat Pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranından canlı yayınlanacak.

Las Vegas'ta bulunan Allegiant Stadyumu Super Bowl'a ev sahipliği yapacak. Bu Nevada'da ilk kez gerçekleşen Super Bowl maçı olacak.

DEVRE ARASI ŞOVDA HANGİ SANATÇILAR YER ALACAK?

Karşılaşmanın devre arası şovunda Usher sahne alacak. Ayrıca Reba McEntire ile Post Malone'un da performans sergilemesi bekleniyor.