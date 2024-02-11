Devre arası gösterileri, fragmanlar ve Taylor Swift: Super Bowl hakkında bilmeniz gereken her şey

Her yıl Amerikan futbol sezonunun zirve etkinliği olan Super Bowl, Bu yıl da tahmini 110 milyonluk televizyon izleyicisi için devasa bir devre arası müzik şovu ve dudak uçuklatan benzersiz ve yenilikçi fragmanlar sunacak. Maç Kansas City Chiefs ve San Francisco 49ers takımları arasında oynanacak.

Devre arası gösterileri, fragmanlar ve Taylor Swift: Super Bowl hakkında bilmeniz gereken her şey - 1

EFSANEVİ DEVRE ARASI GÖSTERİLERİ

Super Bowl, sadece Amerikan futbolunun en büyük final maçı değil, aynı zamanda devasa bir eğlence etkinliğidir. Her yıl, Super Bowl "yarı zaman gösterisi" (Half Time Show) adı verilen büyük bir müzik ve görsel şölenle renklenir.

Geçen yılki gösteride hamile olan Rihanna sahne ışıklarından uzak kaldığı dönemden dönerek tarihin en çok izlenen devre arası gösterisine imza attı.  İşte geçmiş yıllarda Super Bowl Half Time Show programlarında yer almış bazı önemli sanatçılar

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Super Bowl'da bul yıl devre arası şovu da heyecanla bekleniyor. Bu yıl R&B yıldızı Usher sahne alacak

TÜRKİYE HABERLERİ

Devre arası gösterileri, fragmanlar ve Taylor Swift: Super Bowl hakkında bilmeniz gereken her şey - 2

SUPER BOWL FRAGMANLARI VE REKLAMLARI

Super Bowl, Amerika Birleşik Devletleri'nde en yüksek izlenme oranlarına sahip etkinliklerden biri olduğundan, film stüdyoları burada yeni çıkacak filmlerini tanıtmak için büyük fırsatlar olarak görülür.

Super Bowl'un devasa izleyici kitlesi ve reklam gelirleri, film stüdyoları için çok cazip bir platform haline gelmiştir.

Bu nedenle, Super Bowl sırasında birçok büyük film için özel tanıtım spotları hazırlanır ve yayınlanır.

Bu reklamlar, genellikle sıradışı efektlerle, özel efektlerle ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle dikkat çeker ve izleyicileri heyecanlandırmak için büyük bir çaba harcanır.

Super Bowl film tanıtımları, izleyicilere yeni filmleri hakkında bir önizleme sunmanın yanı sıra, genellikle filme olan ilgiyi artırmak, vizyon tarihlerini duyurmak ve filmi hedef kitleye tanıtmak için kullanılır. Bu reklamlar, genellikle Super Bowl'un en çok konuşulan konularından biri haline gelir ve film dünyasında büyük bir etki yaratır.

Devre arası gösterileri, fragmanlar ve Taylor Swift: Super Bowl hakkında bilmeniz gereken her şey - 3

BU YIL FRAGMANLARI BEKLENEN FİLMLER

Deadpool 3
Inside Out 2
Kingdom of the Planet of the Apes
A Quiet Place: Day One
IF
Bob Marley: One Love
Wicked
The Fall Guy
Kung Fu Panda 4
Twisters

Devre arası gösterileri, fragmanlar ve Taylor Swift: Super Bowl hakkında bilmeniz gereken her şey - 4

TAYLOR SWİFT ETKİSİ

Taylor Swift ve Kansas City Chief'in oyuncusu Travis Kelce'nin ilişkilerinin ortaya çıkmasıyla NFL  etkisi daha da arttı.

Kelce'ye tezahürat yaparken çekilen sayısız kamera görüntüsünden, ikilinin maç dışında birlikte çekilen fotoğraflarına kadar Swift bu spora yepyeni bir kitle kazandırdı.

Swift muhtemelen Japonya'daki son turne tarihlerinden sonra bu hafta sonu maça gelecek. Eğer maça katılırsa, stadyumdaki çok sayıda kameranın Swift'e gereğinden fazla zaman ayırmasını bekleyin. Reklamverenler şimdiden bunun tarihteki en çok izlenen Super Bowl olmasını bekliyor ve Swift, reklam harcamalarını değerli kılacak şeyin önemli bir parçası.

Devre arası gösterileri, fragmanlar ve Taylor Swift: Super Bowl hakkında bilmeniz gereken her şey - 5

İLGİNÇ BAHİSLER

Bu yıl ilk kez Las Vegas'da düzenlen Super Bowl'un televizyon reklamlarına 30 saniyelik bölüm için yayıncı kuruluşa 7 milyon dolar ödenecek.

İzleyiciler de bu yılki Super Bowl'a her zamankinden daha fazla para yatıracak, Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers karşılaşması için Taylor Swift temalı bahislerden, kazanan takımın koçunun maç sonu Gatorade banyosunun rengine ve açılışda atılacak yazı turaya kadar çeşitli tahminlerde bulunacakalar.

Devre arası gösterileri, fragmanlar ve Taylor Swift: Super Bowl hakkında bilmeniz gereken her şey - 6

BAZI TERİMLER

AFC (American Football Conference): NFL'nin iki konferansından biri. Super Bowl'a katılmak için AFC şampiyonluğunu kazanan takım, AFC temsilcisi olarak adlandırılır.

NFC (National Football Conference): NFL'nin diğer konferansı. Super Bowl'a katılmak için NFC şampiyonluğunu kazanan takım, NFC temsilcisi olarak adlandırılır.

Halftime Show: Super Bowl'un yarı zaman gösterisi. Genellikle dünya çapında ünlü müzik sanatçılarının sahne aldığı büyük bir gösteridir.

Super Bowl Sunday: Super Bowl'un oynandığı Pazar günü. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir kutlama günüdür.

Gatorade banyosu: Amerikan futbolunda zafer kutlaması olarak bilinen bir ritüeldir. Genellikle bir antrenör veya takım kaptanı, galibiyeti kutlamak için son dakikada antrenörün üzerine bir kova veya kova dolusu Gatorade markalı spor içeceğini döker. Bu gelenek, başarıyı kutlamak, takım ruhunu ve birlik duygusunu artırmak için yapılan spontane bir eylemdir.

Devre arası gösterileri, fragmanlar ve Taylor Swift: Super Bowl hakkında bilmeniz gereken her şey - 7

The Big Game: Super Bowl için kullanılan yaygın bir deyimdir. Bazı durumlarda, marka hakları nedeniyle "Super Bowl" terimi kullanılmayabilir.

Super Bowl MVP (Most Valuable Player): Super Bowl maçının en değerli oyuncusu. Genellikle maçtaki en etkili performansı sergileyen oyuncuya verilir.

Super Bowl Ring: Super Bowl'u kazanan takımın oyuncularına ve antrenörlerine verilen özel yüzük. Bu yüzükler, oyuncuların ve takım personelinin zaferlerini simgeler.

Super Bowl Commercials: Super Bowl sırasında yayınlanan reklam spotları. Genellikle yüksek bütçeli, yaratıcı ve ilgi çekici reklamlardır.

The Lombardi Trophy: Super Bowl'u kazanan takıma verilen özel bir kupadır. Trophy, NFL'in efsanevi koçu Vince Lombardi'nin anısına adlandırılmıştır.

Scorigami: Scorigami, Amerikan futbolunda önceki maçlarda hiç görülmemiş skorların oluşturulması anlamına gelir. Bu terim, eşsiz puan kombinasyonlarını vurgulayan bir kavramdır. Scorigami, nadir görülen bir olgudur ve genellikle sıradışı oyun sonuçları veya nadir durumlarla ilişkilendirili

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