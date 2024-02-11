Devre arası gösterileri, fragmanlar ve Taylor Swift: Super Bowl hakkında bilmeniz gereken her şey
Her yıl Amerikan futbol sezonunun zirve etkinliği olan Super Bowl, Bu yıl da tahmini 110 milyonluk televizyon izleyicisi için devasa bir devre arası müzik şovu ve dudak uçuklatan benzersiz ve yenilikçi fragmanlar sunacak. Maç Kansas City Chiefs ve San Francisco 49ers takımları arasında oynanacak.
EFSANEVİ DEVRE ARASI GÖSTERİLERİ
Super Bowl, sadece Amerikan futbolunun en büyük final maçı değil, aynı zamanda devasa bir eğlence etkinliğidir. Her yıl, Super Bowl "yarı zaman gösterisi" (Half Time Show) adı verilen büyük bir müzik ve görsel şölenle renklenir.
Geçen yılki gösteride hamile olan Rihanna sahne ışıklarından uzak kaldığı dönemden dönerek tarihin en çok izlenen devre arası gösterisine imza attı. İşte geçmiş yıllarda Super Bowl Half Time Show programlarında yer almış bazı önemli sanatçılar
Michael Jackson,Beyoncé,Prince,Madonna,Bruno Mars,Katy Perry,The Rolling Stones,U2,Lady Gaga,Coldplay,Justin Timberlake,Shakira,Jennifer Lopez,Maroon 5,Aerosmith Snoop Dogg, Eminem, The Weeknd,Dr. Dre
Super Bowl'da bul yıl devre arası şovu da heyecanla bekleniyor. Bu yıl R&B yıldızı Usher sahne alacak